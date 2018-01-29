خبير أمريكي يتحدث عن تفوق الروبوتات القتالية الروسية

تحدث الخبير العسكري الأمريكي صامويل بينديت عن التطور العسكري الروسي الكبير في مجال صناعة الروبوتات الحربية، حتى أنه أصبحت تتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال.

© Sputnik. Maxim Blinov الدفاع الروسية تعرض صور الطائرات دون طيار التي هاجمت قاعدة حميميم (صور)

نشر بينديت مقالا في صحيفة " Defence One " تحدث فيه عن الطائرات التي تنتجها روسيا من دون طيار أو ما تعرف باسم "الدرون"

وبترخيص من شركة "زاستافا" أو "فوربوست"، بأنها أصغر حجما من نظيراتها الأمريكية، وتتميز بالبساطة وسعرها الزهيد، الأمر الذي يزيد من الطلب عليها.

وتابع بينديت متحدثا عن الفجوة الموجودة بين روسيا والولايات المتحدة في مجال صناعة طائرات"الدرون"، حيث أصبحت أصغر مما كانت عليه سابقا،

وتم صيفا عرض مجموعة من الطائرات ومنها طائرة "أوريون"، كما سيتم تزويد الجيش الروسي بحلول عام 2020 بطائرات من دون طيار من "ميغ" و"سوخوي".

حيث ستشكل أسراب حربية من طائرات بدون طيار.

وتحدث بينديت عن الروبوتات الروسية في مجال مكافحة الألغام وتنفيذ مهام الاستطلاع في سوريا، حيث أثبت كل من "أوران 6" و"سفيرا" نجاحهما في المهمات الموكلة لهم.

بالإضافة لتطوير أنواع جديدة من الروبوتات في هذا المجال والمزودة بأسلحة ثقيلة مثل "أوران 9" و"فيكر".

من جهة أخرى أكد على رغبة الولايات المتحدة في تطوير الروبوتات الأرضية فقط مع التحفظ على طائرات "الدرون".

وتابع بينديت حديثه عن التكنولوجيا في مجال الاتصالات، حيث وصف التكنولوجيا الروسية بأنها لاتزال متخلفة عن نظيراتها الغربية، ولكن التطور الهائل يدفع روسيا لإغلاق هذه الفجوة.