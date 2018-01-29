"آر - 27"... صواريخ "جو - جو" متعددة المهام (فيديو)

وتعمل الصواريخ الروسية في كل الأجواء، ويوجد منها نسخ متعددة يختلف تصميمها حسب طبيعة العمليات العسكرية التي يمكن أن تشارك فيها وطبيعة الأهداف التي ستهاجمها.
وتستخدم صواريخ "آر — 27" رادارات إيجابية، إضافة إلى الأشعة تحت الحمراء، ويمكنها اعتراض كافة الأهداف الجوية التي تقع في مدى رادارها، وتحلق بسرعة تصل إلى 3500 كم في الساعة.
ويمكن استخدامها ضد أهداف توجد على مسافة 10 كم تحت أو أعلى الطائرة التي تحمل تلك الصواريخ.
UKRSPECEXPORTブース、R-73とR-27R1/ET1が展示されてる！ pic.twitter.com/Pm3vp1rksg— 915 (@umaibow_915) March 25, 2017
ويصل مدى الصواريخ إلى 75 كم، ووزنها عند الإطلاق 253 كغم، بينما يصل وزن الرأس الحربي الذي يحمله الصاروخ إلى 39 كغ.
RT LDickersonFI: #Poland to purchase 40 R-27R1 Alamo #missile for MiG-29s. #Ukraine could be source. #defense … pic.twitter.com/1OtpeEZRNT— Jake Cornwall (@JakeM_1998) October 9, 2015
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