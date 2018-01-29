"آر - 27"... صواريخ "جو - جو" متعددة المهام (فيديو)

ويعد صاروخ "آر — 27" واحدا من أفضل صواريخ "جو — جو" التي تنتجها روسيا ويمكنها تدمير أهداف جوية مثل الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وفقا لموقع " روس أوبورون إكسبورت " الروسي.

وتعمل الصواريخ الروسية في كل الأجواء، ويوجد منها نسخ متعددة يختلف تصميمها حسب طبيعة العمليات العسكرية التي يمكن أن تشارك فيها وطبيعة الأهداف التي ستهاجمها.

وتستخدم صواريخ "آر — 27" رادارات إيجابية، إضافة إلى الأشعة تحت الحمراء، ويمكنها اعتراض كافة الأهداف الجوية التي تقع في مدى رادارها، وتحلق بسرعة تصل إلى 3500 كم في الساعة.

ويمكن استخدامها ضد أهداف توجد على مسافة 10 كم تحت أو أعلى الطائرة التي تحمل تلك الصواريخ.

ويصل مدى الصواريخ إلى 75 كم، ووزنها عند الإطلاق 253 كغم، بينما يصل وزن الرأس الحربي الذي يحمله الصاروخ إلى 39 كغ.