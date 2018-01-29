طائرة عسكرية روسية تقوم بمهام مدنية (فيديو)

تستطيع طائرات "بي إيه - 200" أن تنطلق من سطح الماء رغم حجمها الضخم، ويمكنها أن تقوم بمهام مدنية، إضافة إلى استخدامها للأغراض العسكرية.

© AP Photo/ Liang Xu الصين تختبر أكبر طائرة برمائية في العالم اليوم

تقوم الطائرة الروسية بعمليات الاستطلاع ومراقبة المياه الاقتصادية والمشاركة في عمليات الإنقاذ البحري ، إضافة إلى مهام تتعلق بالأنشطة البيئية، وفقا لموقع " روس أوبورون إكسبورت " الروسي".

وتحمل الطائرة تجهيزات فنية متنوعة تمكنها من آداء المهام المدنية والعسكرية بكفاءة عالية، ويوجد منها عدة نسخ تعمل في مهام الاستطلاع، والنقل الجوي، وإطفاء الحرائق، إضافة إلى نقل القوات العسكرية، وإجلاء المصابين في حالات الطوارئ.

وتستطيع الطائرة أن تؤدي مهامها نهارا أو ليلا بذات الكفاءة، ويمكن استخدامها في نقل الشحنات العسكرية إلى السفن الحربية في عرض البحر.

يصل وزن الطائرة على الأرض إلى 45 طنا، ويصل وزنها على الماء إلى 39 طنا، ويمكنها أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 10 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 530 كم في الساعة.

ويمكن أن تحلق بسرعة 340 كم في الساعة عند القيام بمهام الاستطلاع، وتعد من أضخم الطائرات البرمائية في العالم.