القوات الخاصة الفرنسية تطلب قائمة تسليح بـ300 مليون دولار

تسعى القوات الخاصة الفرنسية لامتلاك قدرات فنية تمكنها من مواكبة التطور في مجال العمليات الخاصة عالميا بقائمة تسليح جديدة قيمتها أكثر من 300 مليون دولار أمريكي.

© AFP 2018/ MEHDI FEDOUACH القوات الخاصة الفرنسية تجند مدنيين لأول مرة في تاريخها

وتضم قائمة التسليح الجديدة، التي قدمتها قيادة القوات الخاصة الفرنسية للمشرعين، غواصات صغيرة ومروحيات متطورة طراز "إن إتش —90"، وفقا لمجلة " ديفينس نيوز " الأمريكية.

وتسعى القوات الخاصة الفرنسية للحصول على طائرات دون طيار بترددات عالية ومتوسطة، إضافة إلى مركبات مدرعة، لتدعم العمليات العسكرية التي يشارك فيها الجيش الفرنسي خارج البلاد.

ولفتت المجلة إلى أن قائمة الأسلحة الجديدة التي تطلبها القوات الخاصة الفرنسية قيمتها 309 مليون دولار وسيتم تنفيذها خلال 7 سنوات حتى عام 2025.