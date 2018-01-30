سوريا: دبابات "أسيرة" سابقا تنتقم من خاطفيها

وتشتمل غنائم الجيش السوري على دبابات.
وقد بدأ الجيش السوري يستخدم دبابات "أسيرة" سابقا وفق تعبير وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية ضد الإرهابيين الذين تمكنوا من الاستيلاء عليها في وقت سابق.
وعلى سبيل المثال بدأت القوات الحكومية السورية تستخدم دبابات "أسيرة" سابقا من طراز "تي-62" في معارك تدور في ريف حلب الجنوبي.
وتم تعزيز حماية هذه الدبابات من الإصابة بالقذائف المضادة.
ويُتوقع أن يغنم الجيش السوري المزيد من الآليات العسكرية عبر أخذها من الإرهابيين، ويستخدمها لمحاربة الإرهاب.
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