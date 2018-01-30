سوريا: دبابات "أسيرة" سابقا تنتقم من خاطفيها

غنم الجيش السوري كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العمليات القتالية في الأشهر القليلة الماضية.

وتشتمل غنائم الجيش السوري على دبابات.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy السوريون يقاتلون على نحو ماهر كأنهم قادمون من المريخ (فيديو)

وقد بدأ الجيش السوري يستخدم دبابات "أسيرة" سابقا وفق تعبير وكالة أنباء "موردوفيا" الروسية ضد الإرهابيين الذين تمكنوا من الاستيلاء عليها في وقت سابق.

وعلى سبيل المثال بدأت القوات الحكومية السورية تستخدم دبابات "أسيرة" سابقا من طراز "تي-62" في معارك تدور في ريف حلب الجنوبي.

وتم تعزيز حماية هذه الدبابات من الإصابة بالقذائف المضادة.

ويُتوقع أن يغنم الجيش السوري المزيد من الآليات العسكرية عبر أخذها من الإرهابيين، ويستخدمها لمحاربة الإرهاب.