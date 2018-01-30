تسجيل
14:27 30 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    العرض العسكري للقوات المسلحة القطرية

    للمرة الأولى...قطر تكشف عن السلاح الذي أنقذها بعد المقاطعة (فيديو)

    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الجيوش العربية... الأسلحة والدفاع (52)
    0 01

    كشف وزير الدفاع القطري عن السلاح الذي أنقذ بلاده بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة في الخامس من يونيو/حزيران العام الماضي.

    وقال العطية في حوار مع مؤسسة هيريتيج الأمريكية، الاثنين، إنه "بعد 5 يونيو من العام الماضي؛ حيث حاصرت دول الجوار قطر، ومن دون أي توقّع فقدت قطر حدودها البرية مع السعودية، وباتت من دون منفذ بري. وقد أنقذت الطائرات "سي 17" قطر؛ إذ تم إنشاء جسر جوي من الدوحة إلى الكويت وإلى تركيا وإلى المغرب وإلى عُمان، بحيث تتمكن الدولة من توفير الاحتياجات الغذائية من الطعام والدواء، حتى تتوفر طريقة لإنشاء طرق إمداد؛ لأن الحصار كان شاملا، بحسب نص ترجمة حواره الذي نشرته صحيفة العرب القطرية.

    قاعدة العديد في قطر
    © AP Photo/ J. Scott Applewhite
    قطر تخطط لتوسيع قاعدة "العديد" واستضافة البحرية الأمريكية

    وأضاف العطية أنه "في الوقت الذي قررت فيه قطر شراء الطائرات "سي 17"، كان لدى قطر منظور مغاير، فكانت الدولة عضوا في تحالف مواجهة تنظيم الدولة وحليفا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان على قطر أن تعتمد على قدراتها وتساعد الآخرين، من دون أن نعتمد على أصول أميركية كلما كانت هناك مسألة طارئة".

    ونوه إلى أنه تم التواصل مع الملحق العسكري الأمريكي في قطر، بحيث تشارك "سي 17" في الجانب العملياتي، فقامت بجولات في أفغانستان، وتقوم الطائرات الخاصة بقطر بالعمل مع الأمريكيين في مكافحة الإرهاب، وقاموا بعمليات بجانب التحالف.

    ولفت إلى أنه "بالتطرق إلى المعدات الأمريكية، فالأمر لا يقتصر على "سي 17"؛ فقبل 20 عاما كان لقطر جيش يعتمد على أوروبا، وكانت معظم المعدات من أوروبا، ولكن معظم الأنظمة الأساسية هي أمريكية، على سبيل المثال طائرة "سي 17"، واشترينا طائرات الأباتشي، وطائرات "أف 15"، وأنظمة "باتريوت"، وبعض معدات القوات البرية، وهذا يتطلب المزيد من التدريب والتغيير في العقيدة العسكرية. ناهيك عن الوظائف التي تم خلقها، فنتحدث عن آلاف الوظائف إذا تحدثنا عن كل هذه المعدات"، على حد قوله.

    الموضوع:
    الجيوش العربية... الأسلحة والدفاع (52)

    انظر أيضا:

    بالصور... هكذا قضت باريس هليتون أوقاتها في قطر
    قطر تخطط لتوسيع قاعدة "العديد" واستضافة البحرية الأمريكية
    أول تعليق من السعودية على شراء قطر صواريخ "إس 400" الروسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مقاطعة قطر, قطر والخليج, أخبار الأزمة الخليجية, أخبار قطر, طائرات إف 15, تطورات الأزمة الخليجية, مقاطعة قطر, الجيش القطري, خالد بن محمد العطية, دول المقاطعة, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في الألعاب الرياضية الوطنية ركوب الخيل ألامان أولاك في بلدة داتشا سو قرب بشكيك
    تقاليد آسيا الوسطى... الخيل والعزم والذهب
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك