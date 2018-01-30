إسرائيل تدرس تطوير "إف - 15" بدلا من شراء مقاتلات "إف - 35"

ورغم أن مقاتلات "إف — 15" أقل تقدما من المقاتلات الشبحية الجديدة، إلا أنها تمتلك مزايا أخرى تجعلها ذات أهمية كبيرة في الحروب الجوية.
وتمتلك مقاتلات "إف — 35" القدرة على التخفي من رادارات الأعداء، لكن ذلك يتطلب وضع كل حمولتها من الأسلحة والقنابل في داخل الطائرة وهو ما يقلل حجم تسليحها، مقارنة بمقاتلات "إف — 15" التي تتميز بمدى أطول وقدرة على حمل كميات كبيرة من الذخائر داخل الطائرة وعلى نقاط تعليق خارجية.
This is a very cold F-35. pic.twitter.com/WBx2xC8F7n— UK Defence Journal (@UKDefJournal) January 30, 2018
وحصلت إسرائيل على تسع مقاتلات "إف — 35" الشبحية ومن المقرر أن يتم الاتفاق على شراء 50 طائرة أخرى حتى عام 2024، لتكون الطائرة التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي في حروب المستقبل، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن شراء السربين الجديدين سيتم البت فيه خلال الشهور المقبلة.
Israeli Airforce favors purchasing additional F-15 strike-fighters; rather than 3rd squadron of F-35 stealth fighter.— Kim Jae Yeop (@KimJYeop) January 30, 2018
Because 1) F-15 can carry more armaments and fly longer than F-35; 2) to avoid risk of relying on just single model of fighter.https://t.co/o8eSu2fRjL
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