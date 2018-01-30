إسرائيل تدرس تطوير "إف - 15" بدلا من شراء مقاتلات "إف - 35"

تتطلع إسرائيل لتطوير مقاتلات "إف - 15" بدلا من شراء "إف - 35" الشبحية، رغم تقادم أسطولها الحالي من المقاتلات الأمريكية وحاجتها لشراء المزيد من الطائرات الجديدة.

ذكرت صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستقرر خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت ستشتري سرب ثالث من مقاتلات " إف — 35 " الشبحية أم ستقوم بتطوير مقاتلات "إف — 15 آي" بعيدة المدى.

ورغم أن مقاتلات "إف — 15" أقل تقدما من المقاتلات الشبحية الجديدة، إلا أنها تمتلك مزايا أخرى تجعلها ذات أهمية كبيرة في الحروب الجوية.

وتمتلك مقاتلات "إف — 35" القدرة على التخفي من رادارات الأعداء، لكن ذلك يتطلب وضع كل حمولتها من الأسلحة والقنابل في داخل الطائرة وهو ما يقلل حجم تسليحها، مقارنة بمقاتلات "إف — 15" التي تتميز بمدى أطول وقدرة على حمل كميات كبيرة من الذخائر داخل الطائرة وعلى نقاط تعليق خارجية.

This is a very cold F-35. pic.twitter.com/WBx2xC8F7n — UK Defence Journal (@UKDefJournal) January 30, 2018

وحصلت إسرائيل على تسع مقاتلات "إف — 35" الشبحية ومن المقرر أن يتم الاتفاق على شراء 50 طائرة أخرى حتى عام 2024، لتكون الطائرة التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي في حروب المستقبل، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن شراء السربين الجديدين سيتم البت فيه خلال الشهور المقبلة.