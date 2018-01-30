تايوان تجري مناورات عسكرية تحاكي التصدي لغزو خارجي

تجري تايوان مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، تحاكي التصدي لغزو خارجي، في ضوء تزايد التوتر بينها وبين الصين.

© AFP 2018/ SAM YEH رئيسة تايوان لا تستبعد احتمال هجوم من الصين

ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الجيش التايواني بدأ، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي التصدي لقوات معادية تحاول غزو البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات تضمنت القيام بعمليات استطلاع جوي للكشف عن سفن معادية تتجه نحو شواطئ مدينة هوالين، في حين أطلقت الدبابات قذائفها نحو أهداف تحاكي عملية إنزال بحري على شاطئ المدينة.

وشارك في المناورات مروحيات ومقاتلات "إف — 16" قامت بهجوم متزامن مع نيران القوات البرية التي تطلق نيرانها على قوات معادية.

Taiwan holds live-fire drills as tensions with China mount https://t.co/zE6C0y54EL pic.twitter.com/r835rDBUOZ — The Japan Times (@japantimes) January 30, 2018

وقالت صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن السلطات التايوانية لم تصف المناوارت بأنها تحاكي صد غزو صيني، مشيرة إلى أن الهدف منها هو إظهار قدرتها على حفظ الأمن في مضيق تايوان الذي يفصلها عن الصين.

ولفتت الصحيفة إلى تحذيرات رئيسة تايوان تساى إينغ وين، الشهر الماضي، مما وصفته بالتوسع العسكري الصيني والمناورات العسكرية الصينية التي تجري حول الجزيرة.