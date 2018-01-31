تسجيل
01:46 31 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    ليوبارد 2

    "ليوبارد - 2"... دبابة الجيش التركي في عفرين (فيديو وصور)

    © AP Photo/ Michael Sohn
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تصدر ألمانيا تصدر 5.6 في المئة من مبيعات السلاح في العالم، وتعد دبابات "ليوبارد - 2" من أبرز الأسلحة التي تصدر للجيش التركي.

    آلية ميتيوريت لإزالة الألغام
    CC BY 4.0 / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Teaching on engineering training unit of the marine engineering regiment of the Baltic fleet (Kaliningrad region)(cropped photo)
    الجيش التركي يستدعي آليات خاصة إلى عفرين
    وتصدر ألمانيا تلك الدبابات إلى 12 دولة حول العالم، بينها تركيا التي حصلت على أكثر من 300 دبابة من هذا النوع.

    ويصل إجمالي ما تم تصديره من دبابات "ليوبارد — 2" الألمانية إلى حوالي 1900 دبابة، وفقا لموقع "ستاتستا" الأمريكي.

    وأظهرت بعض الصور استخدام الجيش التركي دبابات "ليوبارد — 2" الألمانية في العملية العسكرية التي يقوم بها في منطقة عفرين، وفقا لـ"دويتشه فيله"، التي أشارت إلى أن ألمانيا قررت تجميد أي قرار بشأن تحديث دبابات "ليوبارد — 2" التي يستخدمها الجيش التركي، على خلفية مشاركتها في عملية "غصن الزيتون".

    وأعلن الجيش التركي في 20 يناير / كانون الثاني، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الأكراد في عفرين، بالتعاون مع مقاتلي "الجيش السوري الحر"، لضرب مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني"، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية".

    وحصلت تركيا على 347 من  دبابة "ليوبارد 2" من ألمانيا، التي تعهدت بتطويرها لتكون قادرة على مقاومة الألغام الأرضية، قبل أن تتراجع انطلاق عملية "غصن الزيتون".

    وأورد موقع "ميليتري توداي" مواصفات الدبابة الألمانية التي بدأ تصنيعها عام 1979، وتجاوز وزنها 55 طنا، وعدد طاقمها 4 أفراد.

    وطول الدبابة 9.7 مترا بالمدفع الرئيسي، وعرضها 3.7 مترا، بينما يصل ارتفاع الدبابة إلى 2.4 مترا.

    والمدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 مم وعدد طلقات 42 طلقة،  إضافة إلى 2 مدفع رشاش عيار 7.62 مم، ومخزن طلقات يضم أكثر من أربعة آلاف طلقة.

    انظر أيضا:

    "سبروت-إس دي إم1" تحرق "أبرامز" و"ليوبارد"
    الدبابة الإيرانية "كرار" قادرة على حرق "أبرامز" و"ليوبارد 2"
    كشف مزايا مدفع دبابة "أرماتا" على "ليوبارد" و"أبرامز"
    لأول مرة...تدمير دبابة ليوبارد تركية في سوريا
    توحيد جهود مصنّعي "ليكليرك" و"ليوبارد" لإيجاد دبابة قادرة على منافسة "ابرامس" و"أرماتا"
    الكلمات الدلالية:
    ليوبارد, أخبار عفرين, أخبار تركيا, عملية غصن الزيتون, معركة عفرين, الجيش التركي, عفرين, تركيا, ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شرطيتان روسيتان، 2008
    العمل "الصعب" للجنس اللطيف: نساء الشرطة الحسناوات في مختلف دول العالم
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك