"ليوبارد - 2"... دبابة الجيش التركي في عفرين (فيديو وصور)

تصدر ألمانيا تصدر 5.6 في المئة من مبيعات السلاح في العالم، وتعد دبابات "ليوبارد - 2" من أبرز الأسلحة التي تصدر للجيش التركي.

وتصدر ألمانيا تلك الدبابات إلى 12 دولة حول العالم، بينها تركيا التي حصلت على أكثر من 300 دبابة من هذا النوع.

ويصل إجمالي ما تم تصديره من دبابات "ليوبارد — 2" الألمانية إلى حوالي 1900 دبابة، وفقا لموقع "ستاتستا" الأمريكي.

وأظهرت بعض الصور استخدام الجيش التركي دبابات "ليوبارد — 2" الألمانية في العملية العسكرية التي يقوم بها في منطقة عفرين، وفقا لـ"دويتشه فيله"، التي أشارت إلى أن ألمانيا قررت تجميد أي قرار بشأن تحديث دبابات "ليوبارد — 2" التي يستخدمها الجيش التركي، على خلفية مشاركتها في عملية "غصن الزيتون".

First Leopard-2 I see in western #Afrin region — near the town of #Rajo.

More evidence, German-made tanks will play a crucial role in #Turkey's #OliveBranch campaign.#Syria pic.twitter.com/KEe08BFXqk — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2018

وأعلن الجيش التركي في 20 يناير / كانون الثاني، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الأكراد في عفرين، بالتعاون مع مقاتلي "الجيش السوري الحر"، لضرب مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني"، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية".

Turkey confirms use of German Leopard 2 tanks in Operation Olive Branch in Syria’s Afrin https://t.co/ll0MHFOg9N pic.twitter.com/7S3cJDOYLh — The Defense Post (@DefensePost) January 30, 2018

وحصلت تركيا على 347 من دبابة "ليوبارد 2" من ألمانيا، التي تعهدت بتطويرها لتكون قادرة على مقاومة الألغام الأرضية، قبل أن تتراجع انطلاق عملية "غصن الزيتون".

وأورد موقع "ميليتري توداي" مواصفات الدبابة الألمانية التي بدأ تصنيعها عام 1979، وتجاوز وزنها 55 طنا، وعدد طاقمها 4 أفراد.

Türkei rückt in Syrien vor – mit deutschen Panzern? https://t.co/48J4yluyLK Bei ihrer Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG sollen auch Leopard-2-Panzer im Einsatz sein. Die Bundesregierung hält sich bedeckt, doch die Kritik wächst.… https://t.co/SrAjKO7iBW pic.twitter.com/oSBeZ5Bp00 — BrightsBlog (@brightsblog) January 22, 2018

وطول الدبابة 9.7 مترا بالمدفع الرئيسي، وعرضها 3.7 مترا، بينما يصل ارتفاع الدبابة إلى 2.4 مترا.

والمدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 مم وعدد طلقات 42 طلقة، إضافة إلى 2 مدفع رشاش عيار 7.62 مم، ومخزن طلقات يضم أكثر من أربعة آلاف طلقة.