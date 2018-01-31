مسلحو "القاعدة" يقعون في فخ الجيش السوري

حاول مجموعة من مسلحي تنظيم "القاعدة" شن هجوم معاكس في محافظة إدلب السورية.

ويواصل الجيش العربي السوري عملياته على فلول الإرهابيين في محافظة إدلب.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI تدمير رتل آليات عسكرية تركية في سوريا

وذكرت مصادر إعلامية أن مجموعة من إرهابيي تنظيم "القاعدة" يقودها المدعو أبو أحمد الجنابي حاولت أن تشن هجوما معاكسا على مواقع الجيش السوري غربي مدينة أبو الظهور.

ويشار إلى أن بداية هجوم "القاعدة" المعاكس كانت واعدة بعدما دعمته المدفعية. ثم فوجئ المسلحون برد الجيش السوري الذي أوقف هجومهم وتمكن من تدمير المجموعة المهاجمة.

وقال موقع "نيوإنفورم" إن قائد الجهاديين (الجنابي) وأتباعه وقعوا في فخ "النمور" إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري.