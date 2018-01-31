شاهد...لماذا أضاف الحرس الثوري هذا الجهاز إلى مروحياته

ألحقت الصناعات الدفاعية الإيرانية جهازا جديدا بمروحيات الحرس الثوري من أجل إنجاز مهام إضافية، فما هو الجهاز؟

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الصناعات الدفاعية الإيرانية زودت مروحيات الحرس الثوري بكاميرات رؤية ليلية، لتمنحها بذلك إمكانية التحليق في الظلام العاتم ودعم القوات البرية في عملياتها أثناء الليل.

وبحسب الوكالة، فإن تزويد المروحيات بإمكانية الرؤية الليلية والنهارية هي واحدة من الأدوات التي تحتاجها المروحيات، والتي تمنح قائد المروحية إضافة إلى إمكانية القيادة والتحكم بها في الظروف الجوية غير المناسبة والليلية، فهي تمنحه أيضا إمكانية الرصد لمسافات بعيدة والتي لا يمكن القيام بها عبر استخدام الرؤية بالعين المجردة، وكذلك، فإن استخدام هذه التجهيزات يمنح المروحيات إمكانية مسح منطقة عمليات العدو.

بالصّور.. تجهیز مروحیات حرس الثورة الإسلامیة بکامیرات الرؤیة اللیلیة https://t.co/SpplreTeWy pic.twitter.com/un2SPgC7Jj — وكالة تسنيم الدولية (@Tasnimnews_AR) January 31, 2018

وقد صممت أجهزة الرؤية والمراقبة الحديثة أثناء الليل والنهار على أساس آلية محركات خطوية، لكي تتمكن من العمل بسرعة ودقة عاليتين وفي نفس الوقت تحديد الأجسام الصغيرة التي تبلغ حتى عدد من الكيلوغرامات، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تصميم وصناعة هذه المنظومة من أجل مراقبة الحدود وللاستخدام العسكري الليلي والنهاري، كما يُكن تركيب هذه المنظومة على مختلف أنواع المروحيات، الطائرات الخفيفة وطائرات الاستطلاع من دون طيّار. وهي مزودة بحساسات حرارية تعمل خلال الأطياف الضوئية بين 8 إلى 12 ميكرون كما تتمتع بإمكانية تكبير حتى 27 مرة".

وتستطيع هذه المنظومة أن تنقل التصاوير الملتقطة بشكل مباشر إلى مراكز القيادة وغرف التحكم. ولقد تم تجهيز مروحيات حرس الثورة الإسلامية بهذه المنظومة لتكون قادرة على التحليق ليلا وتقديم عمليات الدعم للقوات البرية وتنفيذ الرمايات النارية المؤثرة على مواقع العدو المفترضة.