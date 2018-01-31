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20:38 31 يناير/ كانون الثاني 2018
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    جنود من كوريا الشمالية

    أنفاق وقواعد سرية... خطة كوريا الشمالية لمواجهة القوات الأمريكية

    © Sputnik. Iliya Pitalev
    رصد عسكري
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    تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن سلاح كوريا الشمالية النووي مصدر تهديد لأمنها القومي وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها، لكن بيونغ يانغ تمتلك سلاحا سريا ربما تعجز أمريكا عن الوصول إليه.

    الجيش الكوري الشمالي
    © AP Photo/
    كوريا الشمالية واثقة من انتصارها في حال نشوب حرب مع الولايات المتحدة
    ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني، أن كوريا الشمالية تنشئ قواعد جوية تحت الأرض لن يكون بإمكان الأقمار الصناعية الأمريكية تحديد أماكنها ليقوم الجيش الأمريكي بضربها في حالة اندلاع حرب كبرى مع كوريا الشمالية.

    ولفتت المجلة إلى أنه سيكون من الصعب على أمريكا تحديد أماكن القواعد العسكرية التي أقامتها كوريا الشمالية تحت الأرض، حتى يمكن ضربها في وقت الحرب.

    وأضافت: "يمكن أن تظل القواعد العسكرية المقامة تحت الأرض سرية إلى أن يتم رصد إشارات الاتصالات اللاسلكية من تلك المواقع عندما يبدأ استخدامها وقت الحرب"، مضيفة: "لكن الخروج المفاجئ للقوات والعتاد العسكري من تحت الأرض سيكون عامل مفاجأة لواشنطن وسيئول".

    وأوضحت المجلة أن إنشاء قواعد عسكرية ضخمة تحت الأرض ليس أمرا غريبا في كوريا الشمالية التي تعد من أكثر الدول التي تفرض مستويات عالية من السرية على أنشطتها العسكرية.

    ولفتت المجلة إلى أن المنشآت العسكرية التي تقيمها كوريا الشمالية تحت الأرض تشمل أنفاقا طويلة تصل إلى المنطقة منزوعة السلاح على حدود كوريا الجنوبية، إضافة إلى الملاجئ ومراكز القيادة والسيطرة.

    ويمكن للأنفاق العسكرية التي تقيمها كوريا الشمالية بالقرب من حدود كوريا الجنوبية أن تنقل أعدادا هائلة من القوات العسكرية إلى حدود كوريا الجنوبية في وقت قياسي.

    وذكرت المجلة أنه في عام 1974 تم اكتشاف شبكة أنفاق تمر أسفل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، يمكنها أن تنقل ألف جندي باتجاه كوريا الجنوبية كل ساعة.

    ولفتت المجلة إلى أنه منذ ذلك الحين تم اكتشاف عدة أنفاق أخرى، وجميعها معدة للاستخدام وذات تجهيزات خرسانية عالية، مضيفة: "لكنه من الصعب تحديد عدد هذه الأنفاق وحجمها في الوقت الحالي".

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    الكلمات الدلالية:
    صواريخ كوريا الشمالية, أخبار كوريا الشمالية, القوات الأمريكية, الجيش الكوري الشمالي, أمريكا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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