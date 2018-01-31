"جي إم - 94"... قاذف قنابل متعدد الأغراض (فيديو وصور)

تستخدم القوات العسكرية قاذفات القنابل لأغراض متعددة في ساحة المعركة، وفي بعض الأحيان تكون قاذفات القنابل بديلا لاستخدام الأسلحة الهجومية ضد المدنيين.

يمكن لقاذف القنابل الروسي "جي إم — 94" أن يطلق أنواعا مختلفة من الطلقات تضم قنابل حرارية أو قنابل دخان أو أنواع أخرى حسب طبيعة الأهداف التي يتم التعامل معها، وفقا لموقع " أرممنت ريسيرش " الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي يستخدم طلقات عيار (43 *30 مم)، ويصل وزنه بدون قنابل إلى 5 كغ، وتصل سعة مخزنه إلى 3 قنابل،

وطول قاذف القنابل 82 سم، ويصبح أقل عند طي ذراعه إلى 54 سم، ويصل مدى إطلاق القنابل إلى 300 متر، وأقصى مدى 800 متر.

ولفت الموقع إلى أن سرعة القنبلة عند فوهة القاذف تصل إلى 85 مترا في الثانية.

ويستخدم القاذف سبعة أنواع من القنابل بعضها قنابل دخان وقنابل غير مميتة، وقنابل تدريب وقنابل شديدة الانفجار.

@DonutOperator This video is from Dagestan last year. Russian FSB federal police using a BTR, a robot with a PKM (30 secs in), GM-94 pump action grenade launcher and Typhoon and Punisher (red grill) to clear out barricaded militants pic.twitter.com/eenKDG9Lo9 — Liam (@heckle_my_koch) January 17, 2018

ويعد قاذف القنابل "جي إم — 94" سلاحا مثاليا لوحدات التدخل السريع، ويستخدمه الجيش الروسي منذ عام 2005، وهو سلاح مثالي في عمليات الاقتحام وتحرير الرهائن.