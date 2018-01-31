"جي إم - 94"... قاذف قنابل متعدد الأغراض (فيديو وصور)

ولفت الموقع إلى أن قاذف القنابل الروسي يستخدم طلقات عيار (43 *30 مم)، ويصل وزنه بدون قنابل إلى 5 كغ، وتصل سعة مخزنه إلى 3 قنابل،
وطول قاذف القنابل 82 سم، ويصبح أقل عند طي ذراعه إلى 54 سم، ويصل مدى إطلاق القنابل إلى 300 متر، وأقصى مدى 800 متر.
ولفت الموقع إلى أن سرعة القنبلة عند فوهة القاذف تصل إلى 85 مترا في الثانية.
FSB operator during shooting training with GM-94 grenade launcher.— Grey-shop.ru (@Greyshopru) October 11, 2016
_____https://t.co/Hj2NFNFjDd Original equipment from Russia. #Armyinside pic.twitter.com/LCCbAxSmxz
ويستخدم القاذف سبعة أنواع من القنابل بعضها قنابل دخان وقنابل غير مميتة، وقنابل تدريب وقنابل شديدة الانفجار.
@DonutOperator This video is from Dagestan last year. Russian FSB federal police using a BTR, a robot with a PKM (30 secs in), GM-94 pump action grenade launcher and Typhoon and Punisher (red grill) to clear out barricaded militants pic.twitter.com/eenKDG9Lo9— Liam (@heckle_my_koch) January 17, 2018
ويعد قاذف القنابل "جي إم — 94" سلاحا مثاليا لوحدات التدخل السريع، ويستخدمه الجيش الروسي منذ عام 2005، وهو سلاح مثالي في عمليات الاقتحام وتحرير الرهائن.
GM-94 / three shot burst grenade launcher pic.twitter.com/Ds4U3sBjNw— krinkov 🇷🇺 (@TRADrussian) January 11, 2018
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