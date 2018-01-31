الأميرال شابيننكو... مدمرة روسية خارقة (فيديو وصور)

يمتلك الأسطول الروسي عددا ضخما من السفن الحربية التي تضم حاملات طائرات وسفن حربية ومدمرات، منها مدمرة الأميرال شابيننكو الصاروخية.

أورد موقع " ميلتري فاكتور " الأمريكي مواصفات المدمرة الصاروخية الروسية "أميرال شابيننكو" التي دخلت الخدمة عام 1999، وتحمل مجموعة متنوعة من الصواريخ الموجهة والطوربيدات التي تمكنها من التفوق في الحروب البحرية

يصل عدد طاقم المدمرة إلى 300 بحار، وطولها 163 مترا، وعرضها 7.9 متر، ويصل حجم إزاحتها إلى 6200 طن.

ولفت الموقع إلى أن سرعة المدمرة 35 عقدة، ويصل مداها إلى أكثر من 19 ألف كم.

وتحمل المدمرة صواريخا مضادة للغواصات، وصواريخا (سطح — جو) يمكن إطلاقها في وضع الإطلاق العامودي، إضافة إلى مدفع ثنائي عيار 130 مم، وأربع مدافع 30 مم.

وتتسلح المدمرة بطوربيدات عيار 553 مم، إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ مضادة للغواصات.

ويمكنها حمل مروحيات عسكرية طراز "كا — 27".