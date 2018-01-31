الأميرال شابيننكو... مدمرة روسية خارقة (فيديو وصور)

يصل عدد طاقم المدمرة إلى 300 بحار، وطولها 163 مترا، وعرضها 7.9 متر، ويصل حجم إزاحتها إلى 6200 طن.
ولفت الموقع إلى أن سرعة المدمرة 35 عقدة، ويصل مداها إلى أكثر من 19 ألف كم.
وتحمل المدمرة صواريخا مضادة للغواصات، وصواريخا (سطح — جو) يمكن إطلاقها في وضع الإطلاق العامودي، إضافة إلى مدفع ثنائي عيار 130 مم، وأربع مدافع 30 مم.
ADMIRAL CHABANENKOhttp://t.co/nU0MEUvjjL— John Currin (@JCNZ16613) April 30, 2014
https://www…. https://t.co/AINu4yLjQX pic.twitter.com/s5i3AbywQG
وتتسلح المدمرة بطوربيدات عيار 553 مم، إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ مضادة للغواصات.
ويمكنها حمل مروحيات عسكرية طراز "كا — 27".
NATO member Norway suspends all joint military exercises with Russia. Admiral Chabanenko will no longer visit Norway pic.twitter.com/N1Q9ZJuE9r— Covert Affairs (@AffairsCovert) March 25, 2014
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