تعرف على مواصفات زورق المهام الخاصة في الأسطول الروسي (فيديو)

يعد زورق "ناخيموف" واحد من أقوى الزوارق الحربية الروسية، ويشار إليه بزورق المهام الخاصة.

© Sputnik. YouTube// Sputnik Arabic شاهد...مناورات الأسطول الروسي في بحر البلطيق

دخل الخدمة في الأسطول الروسي عام 2010 كزورق للمهام الخاصة في الحروب البحرية ، إضافة إلى مشاركته في حماية السواحل، ويوجد منه 16 زورقا في الخدمة، وفقا لموقع " ميليتري فاكتوري " الأمريكي.

ويتكون طاقم الزورق الحربي من ثمانية أفراد، ويصل طوله إلى 31 مترا، وعرضه أكثر من سبعة أمتار، بينما يصل ارتفاعه إلى 1.8 مترا.

ويصل حجم الإزاحة السطحية للزورق الحربي الروسي إلى 152طنا، ويستخدم محركات ديزل تمكنه من الانطلاق بسرعة 23 عقدة.

ويحمل الزورق تسليح متنوع يضم قاذفي قنابل أحدهما يمكن التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى مدفع رشاش ثقيل، ومنصة صواريخ سام (سطح — جو).