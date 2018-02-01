أمريكا تعلن فشل تجربة إسقاط صاروخ يستهدف أراضيها

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء 31 يناير / كانون الثاني، عن مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، أن الصاروخ (إس.إم-3 بلوك 2إيه) تم إطلاقه من موقع اختبارات صواريخ "إيجيس آشور" في هاواي، لكنه فشل في إصابة صاروخ آخر أطلق من طائرة.

ويتم تطوير الصاروخ بواسطة شركة "رايثيون" بالتعاون مع اليابان لاستهداف الصواريخ المتوسطة المدى.

ولم تعلق وكالة الدفاع الصاروخي على نتيجة الاختبار، لكنها أكدت إجراؤه، وقال مايك رايت، المتحدث باسم الوكالة: "تم إجراء اختبارا بالذخيرة الحية مستخدمين صاروخ ستاندرد ميسايل (إس.إم)-3 بلوك 2إيه من منشأة اختبار الصواريخ بالمحيط الهادي في كواي بولاية هاواي صباح اليوم الأربعاء".

وجرى اختبار فاشل آخر لاعتراض صاروخ في يونيو / حزيران الماضي، لكن كان هناك اختبار ناجح في مطلع 2017.

وكثفت كوريا الشمالية، العام الماضي إطلاق الصواريخ، التي مر بعضها فوق اليابان، وأجرت كذلك سادس وأقوى اختباراتها النووية، بصورة أدت إلى توتر العلاقات مع أمريكا التي لوحت باستخدام القوة العسكرية ضدها، في حين أعتبرت بيونغ يانغ أن فرض عقوبات عليها يعد عملا من أعمال الحرب.



