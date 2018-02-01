بالفيديو.."سو 27" تعترض طائرة تجسس أمريكية و تجبرها على المغادرة

نشرت البحرية الأمريكية عددا من مقاطع الفيديو لإعتراض طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية "إب-3" من قبل طائرة "سو-27" الروسية، والتي جرت فوق البحر الأسود في 29 يناير/كانون الثاني 2018.

تسجيلات الفيديو تظهر مناورات قامت بها المقاتلة الروسية حول طائرة الإستطلاع الأمريكية، حيث تحركت من اليمين الى اليسار

لتقترب المقاتلة الروسية من الطائرة الأمريكية بمسافة خمسة أقدام، ولتجبر بعدها المقاتلة الروسية الطائرة الأمريكية على خفض إرتفاعها بشكل سريع الأمر الذي

أدى الى شعور الطاقم الأمريكي باضطراب قوي.

الحادثة وقعت يوم الاثنين فوق مياه البحر الأسود، ليوجه بعدها هيذر نويرت ممثل الادراة الأمريكية، الاتهامات للجانب الروسي بتجاهل المعايير الدولية لمنع الحوادث على المياه المفتوحة

ومافوقها الموقع في 1972.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرة "سو-27" اعترضت طائرة من طراز "E-2E" تابعة للبحرية الأمريكية فوق المياه المحايدة.

ونفت وزارة الدفاع الإدعائات الأمريكية حول عدم مراعاة الطائرة الروسية لمعايير الآمان المتبعة.