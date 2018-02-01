صواريخ "سكود" السورية تعود إلى ميدان القتال

وباتت سوريا تتملك صواريخ "ألبروس" (أو "سكود" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) في زمن الاتحاد السوفيتي. وقد يبلغ عدد منصات إطلاق هذه الصواريخ الموجودة بحوزة الجيش السوري حالياً نحو 30 منصة كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ويُشار إلى أن الجيش السوري نشط في استخدام صواريخ "سكود" في بداية الحرب ضد الإرهاب، ثم توقف عن استخدامها.

وظلت صواريخ "سكود" السورية موجودة في مخابئ سرية. وأخيرا غادرت بعضها مخابئها حسب رأي المراقبين الأجانب.

ولا تصنّف صواريخ "سكود" الآن كالعتاد العسكري الحديث، لكن بإمكانها أن تلحق بالعدو أضرارا لا تصلح في حال أجاد مشغلوها استخدامها، وهو ما ظهر مرارا خلال ما شهدته أنحاء العالم من نزاعات.

ويتراوح مدى تدمير صاروخ "سكود" للأهداف بين 50 و300 كيلومتر.

وتوضع منصات إطلاق "سكود" على سيارات "أوراغان" التي تستطيع أن تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة.