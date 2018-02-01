تجربة إخلاء البلد من أسلحة "صدام" تبوء بالفشل

ورُصد هناك أخيرا وجود آلية قتالية من نوع "بي إم بي" وصلت إلى العراق خلال حكم صدام حسين.

وطالما ظلت الآليات العسكرية السوفيتية الصنع خارج الخدمة في العراق الذي حاول الأمريكيون إخلاءه من الأسلحة السوفيتية الصنع، لكن تجربة إدخال الأسلحة التي تنتجها الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى الخدمة في الجيش العراقي باءت بالفشل جراء غلاء الأسلحة الغربية وصعوبة استخدامها كما ذكر موقع "فيستنيك".

وأقبل العراقيون أولا على استيراد دبابات "تي-72إم1" ومدرعات "بي إم بي 1" من دول أعضاء حلف وارسو سابقا، ثم قرروا التوجه إلى روسيا.

وأقبلوا في الوقت نفسه على إعادة آليات "جيش صدام" إلى العمل عبر إصلاحها وترميمها، ومنها مدرعات "ب إم بي 2".