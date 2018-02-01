دبابات "تي-90" السورية تهاجم حلفاء الجيش التركي

أفادت معلومات بهجوم وحدات الحرس الجمهوري السوري على إرهابيين من "هيئة تحرير الشام" في شمال محافظة حلب.

ووفق المعلومات المتوفرة هاجمت وحدات اللواء الـ124 في الحرس الجمهوري السوري بلدتين في شمال محافظة حلب يحتلهما إرهابيون من تنظيم "هيئة تحرير الشام".

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI تدمير رتل آليات عسكرية تركية في سوريا

ويعد هذا التنظيم من حلفاء الجيش التركي الذي يواصل عمليته باسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين على الحدود السورية الشمالية.

وبعد مضي بعض الوقت على بدء الهجوم حرر الحرس الجمهوري السوري البلدتين القريبتين من الخط الحديدي الاستراتيجي من سيطرة الإرهابيين. وتم ذلك عبر معركة حسمتها آليات قتالية مدرعة، إذ لم يملك الإرهابيون أن يقاوموا دبابات "تي-90" السورية وفق موقع "إن24".

وأشار الموقع إلى أن الهجوم الذي استهدف إرهابيي هيئة تحرير الشام، بدأ بعد يوم من محاولة رتل عسكري تركي لدخول هذه المنطقة، لكنه تراجع بعدما تعرض إلى هجوم شنته قوات مجهولة.