امرأة ثانية تستعد لقيادة مقاتلات "إف - 35" الأمريكية (فيديو)

تفرض القوات الجوية الأمريكية مواصفات خاصة للسماح للنساء بقيادة مقاتلات "إف - 35" الشبحية، ولم تحصل على هذه الفرصة إلا امرأة واحدة، بينما تستعد أخرى للانضمام إليها بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

ويشترط برنامج مقاتلات " إف — 35 " عدم السماح للطيارين الذين يقل وزنهم عن 60 كغم بقيادتها، بسبب مشاكل خاصة بنظام إنقاذ الطيار عند الطوارئ ووزن خوذة قائد الطائرة، وفقا لمجلة " بوبيلر ميكانيكز " الأمريكية، التي أشارت إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إصابة عنق الطيار في حالة تحطم الطائرة في الحرب الجوية.

ولفتت المجلة إلى تلك الإجراءات أدت إلى تحويل العديد من الطيارين إلى قيادة طائرات أخرى، لكن ذلك لم يمنع سيدة ثانية من التدريب على قيادة قيادة مقاتلات "إف — 35" خاصة بعدما تم تغيير الضوابط الفنية الخاصة بوزن الطيار لتصبح بين 45 و 108 كغم، مشيرة إلى أنه سيكون مسموح لها بقيادة الطائرة بعد استكمال التدريبات.

وكانت كريستين ماو، أول سيدة أمريكية يسمح لها بقيادة مقاتلات "إف — 35" منذ 2015، لكنها تقاعدت أخيرا.



