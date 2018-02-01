"إم كيه - 16"... مقعد طائرة يمنع النساء من قيادتها (فيديو)

تمثل قيادة الطائرات الحربية حلما لبعض النساء، لكن بعض مهمات السلامة الخاصة في الطائرة تحول دون تحقيق هذا الحلم، ومن بينها مقاعد الطرد التي تنتجها شركة "مارتين بيكر" البريطانية.

وتنتج شركة "مارتين بيكر" مقاعد الطرد الخاصة بمقاتلات "إف — 35" الأمريكية، التي كانت تمنع من يقل وزنه عن 60 كغم من استخدامها، قبل أن يتم تعديل هذه المواصفات لتشمل أوزان تتراوح بين 45 و 108 كغم، وفقا لمجلة " بوبيلر ميكانيكز " الأمريكية.

وأورد موقع "مارتين بيكر" البريطاني، مواصفات مقعد الطرد الذي تنتجه الشركة لمقاتلات "إف — 35" الأمريكية.

ويعمل مقعد الطرد "إم كيه — 16" على إنقاذ الطيار عند تحطم الطائرة، ويوفر حماية للطيار تحول دون تعرضه لإصابة جسدية إذا تحطمت طائرته في أي حرب جوية تشارك فيها.

وتفرض القوات الجوية الأمريكية مواصفات خاصة للسماح للنساء بقيادة مقاتلات "إف — 35" الشبحية، ولم تحصل على هذه الفرصة إلا سيدة واحدة بينما تستعد الأخرى للانضمام إليها بعد استيفاء الشروط المطلوبة.



