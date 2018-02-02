سفينة إنزال روسية كبيرة تتوجه إلى طرطوس

دخلت سفينة كبيرة روسية "تسيزار كونيكوف" البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، بعد أن عبرت مضايق البحر الأسود.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع تركية، أن السفينة الحربية الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة النقل والإمداد التابعة للقوات البحرية الروسية.

وأشارت المواقع إلى أن السفينة كانت محملة بشكل كبير. وهذه هي المرة الأولى التي تتجه فيه هذه السفينة إلى سوريا في هذا العام. أما في عام 2017 دخلت الميناء السوري 9 مرات.

وقال المتحدث باسم أسطول البحر الأسود فياتشيسلاف تروخاشيف إن "تسيزار كونيكوف" بدأت رحلتها من سيفاستوبول إلى البحر المتوسط لتنضم للسفن الحربية الروسية هناك.

وأشار تروخاشيف إلى أنه من المخطط أن تنضم السفينة إلى مجموعة القوات الدائمة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي العامل في المناطق البحرية البعيدة الذي يضم حاليا 15 سفينة قتالية وسفينة إمداد من ضمنها فرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش".