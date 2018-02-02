وحدات صواريخ "بال" و"باستيون" لأسطول البحر الأسود تحاكي توجيه ضربات ضد أهداف بحرية

أكد رئيس قسم المعلومات التابع لقيادة أسطول البحر الأسود، فياتشيسلاف تروخاتشوف، أن وحدات الصواريخ التابعة لأسطول البحر الأسود تدربت على توجيه ضربات ضد أهداف بحرية، باستخدام بطاريات صواريخ "باستيون" و"بال" الساحلية المتحركة.

موسكو — سبوتنيك. وقال تروخاتشوف: "وفقا لخطة التدريب القتالي، قامت منظومات الصواريخ المضادة للسفن والتابعة لأسطول البحر الأسود بالتدرب على توجيه ضربات ضد أهداف بحرية. وذلك

باستخدام بطاريات الصواريخ الساحلية المتحركة. وشاركت في هذه التدريبات كتائب صواريخ "باستيون و"بال" الساحلية والمنظومات الساحلية لاستطلاع الموقف البحري والجوي بالإضافة إلى مقاتلات من طراز "سو — 30 إس,إم" للقوات الجوية والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود.

يذكر أنه من المخطط أن تقوم أطقم منظومات الصواريخ خلال هذه التدريبات بإطلاق الصواريخ إلكترونيا.

ويذكر أيضا أن أطقم المعدات القتالية ستجري تدريبات على التحرك في ميادين التدريب والانتشار وتجهيز الأسلحة والمعدات للاستخدام القتالي وفقا للمعدلات الزمنية المقررة.