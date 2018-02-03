جهاز مبتكر يؤمن الحماية لمروحيات الجيشين المصري والجزائري

تم تحصين المروحيات الروسية الموجودة في سوريا من الإصابة بوسائط الدفاع الجوي المعادية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن حماية المروحيات في سوريا يؤمنها الجهاز المبتكر المعروف باسم "بريزيدينت إس". لذلك لا غرو أن يستأثر هذا الجهاز باهتمام القادة العسكريين الأجانب.

​

وأصبح الطيران العسكري المصري أول مَن حصل على هذه البدعة الروسية خارج روسيا. وتم تزويد مروحيات "مي-17" المصرية بهذا الجهاز. وأخيرا أعلِن عن تزويد مروحيات "مي-26تي2" الجزائرية بـ"بريزيدينت إس".

ويؤمن الـ"بريزيدينت" الحماية للمروحيات الصديقة مستعينا بكافة وسائط الدفاع الإلكتروني أو البصري الإلكتروني المتوفرة كالأهداف الحرارية الكاذبة أو وسائل التشويش الليزري التي تعطّل رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ المهاجمة. ويسرع جهاز "بريزيدينت إس" بتشغيل وسائط الحماية هذه بعد أن يكتشف أن المروحية المطلوب تأمين الحماية لها مستهدفة إذ تتعرض لأشعة الرادار المعادي أو الليزر.

ويرى خبراء عسكريون أن المروحيات العملاقة هي الأحوج إلى الحماية من الصواريخ المضادة المحمولة على الكتف التي تنتجها دول عديدة الآن.