أحدث طائرة إنذار مبكر تحلق في سماء سوريا

أفادت مواقع الإنترنت بمشاهدة طائرة إنذار مبكر روسية من طراز "أ-50أو" في سماء سوريا.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية أن طائرة "أ-50أو" أحدث نسخة من طائرة "إيل-76" المزودة برادار إنذار مبكر.

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وتتفوق طائرة "أ-50أو" على النماذج الأولية من طائرات "أواكس" الروسية التي خرجت إلى حيز الوجود أواسط حقبة الثمانينات من القرن الماضي، في القدرة على اكتشاف الأهداف الجوية، وبالأخص طائرات "الشبح".

وتستعين القوات الجوية الروسية التي أوكلت إليها مهمة مساندة الجيش العربي السوري خلال حرب سوريا ضد الإرهاب، بطائرات الإنذار المبكر منذ الشهر الثاني عشر من عام 2015.

وتختبر روسيا الآن طائرة الإنذار المبكر الجديدة التي أطلق عليها اسم "أ-100".

ومن المتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات "أ-100" في عام 2020.