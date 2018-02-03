مشهد قتالي... دبابة تركية تطلق نارا عن كثب

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش التركي بدأ قصفاً مدفعياً توطئة لاقتحام مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية.

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürüyor. Terör örgütü hedeflerinin TSK tarafından vurulma anları drone ile havadan görüntülendi.https://t.co/mah2iQKJGK pic.twitter.com/if5zlL6nnf — TRT HABER (@trthaber) January 31, 2018

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وأظهر فيديو نُشر على شبكة الإنترنت لحظة قصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية عند بلدة راجو في ريف عفرين الغربي، بالقذائف التي أطلقتها دبابة تركية ألمانية الصنع من نوع "ليوبارد".

يجدر بالذكر أنه بعد نشر هذا الخبر توجه عدد من السياسيين الألمان إلى السلطات الألمانية بطلب وقف توريد الدبابات الألمانية إلى تركيا.

وأطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير 2018 في منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بأنها امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا في تركيا منذ عام 1984.