تحديد أوراق رابحة للقوات الروسية

سلط الإعلام الصيني الضوء على ما سمّاه "الأوراق الرابحة" بيد الجيش الروسي.

وجاء في مقال منشور على موقع إخباري صيني إن المعدات العسكرية الجوية أبرز أوراق روسيا في مجال التسليح العسكري.

© Sputnik. Vitaliy Belousov أحدث طائرة إنذار مبكر تحلق في سماء سوريا

ويحظى محرك مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" بمركز الصدارة من الاهتمام حسب رأي الخبراء العسكريين الصينيين والذي يجعل مقاتلة الجيل الخامس الروسية تتقدم على نظيرتها الأمريكية "إف-22".

وتنال قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-160إم2" أيضا الكثير من الاهتمام، وكذلك طائرة الإنذار المبكر الجديدة "أ-100" التي هي نتاج التطور العارم للصناعة العسكرية الروسية.

وأشار المقال إلى أن روسيا تتقدم على الصين في مجال قاذفات القنابل الاستراتيجية وطائرات النقل.