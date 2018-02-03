تحديد أوراق رابحة للقوات الروسية

وجاء في مقال منشور على موقع إخباري صيني إن المعدات العسكرية الجوية أبرز أوراق روسيا في مجال التسليح العسكري.
ويحظى محرك مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" بمركز الصدارة من الاهتمام حسب رأي الخبراء العسكريين الصينيين والذي يجعل مقاتلة الجيل الخامس الروسية تتقدم على نظيرتها الأمريكية "إف-22".
وتنال قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-160إم2" أيضا الكثير من الاهتمام، وكذلك طائرة الإنذار المبكر الجديدة "أ-100" التي هي نتاج التطور العارم للصناعة العسكرية الروسية.
وأشار المقال إلى أن روسيا تتقدم على الصين في مجال قاذفات القنابل الاستراتيجية وطائرات النقل.
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