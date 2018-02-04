مواصفات مدرعة برادلي التي تسلمها الجيش اللبناني (فيديو وصور)

© AFP 2018/ JOSEPH EID بعد تصريحات عون عن إسرائيل: تعرف على قدرات الجيش اللبناني

وذكر بيان الجيش اللبناني على "تويتر"، أمس السبت 3 فبراير / شباط، أن الجيش تسلم تلك الدبابات في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني

وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي مواصفات المدرعة التي تم إنتاج أول نسخة منها عام 1981، وتعد واحدة من أهم مركبات القتال المدرعة التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في الحرب البرية.

ويتراوح طاقم المدرعة الأمريكية بين ثلاثة إلى ستة أفراد، وطولها 6.5 مترا، وعرضها 3.28 مترا، وارتفاع أعلى نقطة فيها يصل إلى 3.38 مترا.

ويصل وزنها بجميع مهام القتال إلى 40 طنا، وتتمتع بنظام حماية من الإشعاعات النووية والبيولوجية والكيمائية، وتمتلك أجهزة رؤية ليلية تمكنها من المشاركة في العمليات القتالية أثناء الليل.

#الجيش_اللبناني تسلّم آليات قتال مدرعة نوع BRADLEY#شعب_لبنان_العظيم

تسلّم الجيش بعد ظهر أمس 3.2.2018 في مرفأ بيروت، الدفعة الثانية من آليات القتال المدرعة نوع (BRADLEY) وعددها ثمانية، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش…https://t.co/NnLQcgVqjL pic.twitter.com/BiwzhKtstB — شعب لبنان العظيم (@PLGLebanon) ٤ فبراير، ٢٠١٨

وتصل أقصى سرعة للمدرعة الأمريكية إلى 61 كم في الساعة، بينما يصل أقصى مدى يمكن أن تقطعه المدرعة من دون إعادة التزود بالوقد إلى 400 كم.

يتكون تسليح المدرعة من مدفع رئيسي عيار 25 مم، ومدفع رشاش عيار 7.62، ومنصتي إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى نظام إطلاق قنابل الدخان.

وتستطيع المدرعة حمل 900 طلقة للمدفع الرئيسي، وأربعة آلاف رصاصة للمدفع الرشاش، وسبع قذائف مضادة للدبابات، و8 قنابل دخان.