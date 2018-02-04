مواصفات مدرعة برادلي التي تسلمها الجيش اللبناني (فيديو وصور)

وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي مواصفات المدرعة التي تم إنتاج أول نسخة منها عام 1981، وتعد واحدة من أهم مركبات القتال المدرعة التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في الحرب البرية.
ويتراوح طاقم المدرعة الأمريكية بين ثلاثة إلى ستة أفراد، وطولها 6.5 مترا، وعرضها 3.28 مترا، وارتفاع أعلى نقطة فيها يصل إلى 3.38 مترا.
ويصل وزنها بجميع مهام القتال إلى 40 طنا، وتتمتع بنظام حماية من الإشعاعات النووية والبيولوجية والكيمائية، وتمتلك أجهزة رؤية ليلية تمكنها من المشاركة في العمليات القتالية أثناء الليل.
#الجيش_اللبناني تسلّم آليات قتال مدرعة نوع BRADLEY#شعب_لبنان_العظيم— شعب لبنان العظيم (@PLGLebanon) ٤ فبراير، ٢٠١٨
تسلّم الجيش بعد ظهر أمس 3.2.2018 في مرفأ بيروت، الدفعة الثانية من آليات القتال المدرعة نوع (BRADLEY) وعددها ثمانية، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش…https://t.co/NnLQcgVqjL pic.twitter.com/BiwzhKtstB
وتصل أقصى سرعة للمدرعة الأمريكية إلى 61 كم في الساعة، بينما يصل أقصى مدى يمكن أن تقطعه المدرعة من دون إعادة التزود بالوقد إلى 400 كم.
#usarmy is sending a total of 50 Bradley armored vehicles to Lebanese army. #Lebanon #USA #defence #Diplomacy #الجيش_اللبناني #AFP pic.twitter.com/jsIl1Qb4NK— jameel karaki (@jameelkaraki) ١٤ أغسطس، ٢٠١٧
يتكون تسليح المدرعة من مدفع رئيسي عيار 25 مم، ومدفع رشاش عيار 7.62، ومنصتي إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى نظام إطلاق قنابل الدخان.
وتستطيع المدرعة حمل 900 طلقة للمدفع الرئيسي، وأربعة آلاف رصاصة للمدفع الرشاش، وسبع قذائف مضادة للدبابات، و8 قنابل دخان.
الجيش تسلّم الدفعة الثانية من آليات القتال المدرعة نوع BRADLEY، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش اللبناني @usembassybeirut #الجيش_اللبناني #lebanesearmyhttps://t.co/318ojkSVil pic.twitter.com/WFKT5AKf6I— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) ٣ فبراير، ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)