ما هي مواصفات دبابة القتال الرئيسية (فيديو وصور)

وتمتلك الدبات ميزة أخرى في اعتمادها على سلاسل الحركة (الجنزير)، الذي يمكنه من العمل في التضاريس الوعرة، إضافة إلى امتلاك بعضها قدرة على عبور الموانع المائية، ويطلق عليها دبابات برمائية.
وتعد روسيا وأمريكا وألمانيا من أبرز منتجي دبابات القتال الرئيسية في العالم، لكن الأكثرها شهرة الدبابات الروسية التي يستخدم الجيش الروسي الآلاف منها ويتم تصدير آلاف الدبابات الأخرى للعديد من جيوش الشرق الأوسط.
#Russia #T90S #MBT Main Battle #Tank technical data sheet pictures https://t.co/YQL0p8QvW0— Army Recognition (@ArmyRecognition) ٤ فبراير، ٢٠١٨
وظلت الدبابات آداة القتال الأكثر فتكا في الحروب البرية منذ الحرب العالمية الثانية وتم تطويرها لتصبح أكثر فتكا في حقبة الحرب الباردة، لكن هذا التطور واكبه تطور في القذائف المضادة للدروع، وفقا لموقع "ديفينس أوف ذي ريلم" الأمريكي.
Al-Zarrar main battle tank of the Pak Army, developed and produced by Pak Heavy Industries Taxila The Al Zarrar tank was developed modernizing & rebuilding obsolete Chinese Type 59 tank The tank weighs 40t & can accommodate crew of four— FAROOQ (@Mirza00987) ٣١ يناير، ٢٠١٨
The Al-Zarrar development program began pic.twitter.com/TuKtdaRyWY
وتعتمد قوة الدبابة على ثلاثة عوامل هي القدرة على المناورة (خفة الحركة)، والتدريع (سمك تدريعها) والتسلح، وفقا للموقع الذي أوضح أن قوة الدبابة تكمن في الموازنة بين تلك العوامل الثلاثة.
ولفت الموقع إلى أن قوة تدريع الدبابة يزيد من وزنها ويقلل من سرعتها وقدرتها على المناورة، بينما تكون الدبابات السريعة ذات قدرة أكبر على المناورة، لكن تدريعها الخفيف يجعلها عرضة للأهداف المعادية.
Modelcollect Pre-build model, Dec of 2017 release.— modelcollect (@li_jiangwei) ٢٤ يناير، ٢٠١٨
Russian T-90A Main Battle Tank 2nd Guards Tamanskaya 2010 Moscow victory day parade pic.twitter.com/6vHSTEMHse
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