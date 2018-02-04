ما هي مواصفات دبابة القتال الرئيسية (فيديو وصور)

ظهرت الدبابات في مطلع القرن العشرين، لكنها لم تلعب دورا محوريا في الحروب البرية إلا في الحرب العالمية الثانية.

© Sputnik. Evgeny Biyatov مدرعة روسية تقوم بمهام الدبابات البرمائية (فيديو)

وتتميز الدبابات بتدريعها العالي الذي يمكنها من مقاومة النيران المعادية، بينما تمتلك تسليح متنوع يضم مدفع رئيسي بأعيرة مختلفة أبرزها مئة مم، و115 مم، و120 مم، و125 مم، إضافة إلى أسلحة أخرى تضم مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة، وفقا لموقع " إكسبلوسيف ويبونز " السويسري.

وتمتلك الدبات ميزة أخرى في اعتمادها على سلاسل الحركة (الجنزير)، الذي يمكنه من العمل في التضاريس الوعرة، إضافة إلى امتلاك بعضها قدرة على عبور الموانع المائية، ويطلق عليها دبابات برمائية.

وتعد روسيا وأمريكا وألمانيا من أبرز منتجي دبابات القتال الرئيسية في العالم، لكن الأكثرها شهرة الدبابات الروسية التي يستخدم الجيش الروسي الآلاف منها ويتم تصدير آلاف الدبابات الأخرى للعديد من جيوش الشرق الأوسط.

وظلت الدبابات آداة القتال الأكثر فتكا في الحروب البرية منذ الحرب العالمية الثانية وتم تطويرها لتصبح أكثر فتكا في حقبة الحرب الباردة، لكن هذا التطور واكبه تطور في القذائف المضادة للدروع، وفقا لموقع "ديفينس أوف ذي ريلم" الأمريكي.

Al-Zarrar main battle tank of the Pak Army, developed and produced by Pak Heavy Industries Taxila The Al Zarrar tank was developed modernizing & rebuilding obsolete Chinese Type 59 tank The tank weighs 40t & can accommodate crew of four

The Al-Zarrar development program began pic.twitter.com/TuKtdaRyWY — FAROOQ (@Mirza00987) ٣١ يناير، ٢٠١٨

وتعتمد قوة الدبابة على ثلاثة عوامل هي القدرة على المناورة (خفة الحركة)، والتدريع (سمك تدريعها) والتسلح، وفقا للموقع الذي أوضح أن قوة الدبابة تكمن في الموازنة بين تلك العوامل الثلاثة.

ولفت الموقع إلى أن قوة تدريع الدبابة يزيد من وزنها ويقلل من سرعتها وقدرتها على المناورة، بينما تكون الدبابات السريعة ذات قدرة أكبر على المناورة، لكن تدريعها الخفيف يجعلها عرضة للأهداف المعادية.