مصر تمتلك ثالث أكبر قوة مدرعات في العالم (فيديو وصور)

تعتمد الجيوش الحديثة على مركبات القتال المدرعة في نقل قوات المشاة إلى ميادين القتال والقيام بعمليات الاستطلاع والتأمين.

وبينما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 41 ألف مدرعة، يمتلك الجيش الروسي أكثر من 31 ألف مدرعة، في حين يأتي الجيش المصري في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 13900 مدرعة، متنوعة، وفقا لموقع " غلوبال فير بور " الأمريكي.

وتعد المدرعات إحدى الأسلحة التي يمتلك الجيش المصري منها أعداد ضخما، إضافة إلى الأسلحة الأخرى، التي تجعل تصنيفها يأتي ضمن أقوى عشرة جيوش في العالم.

وتستخدم مصر مركبات مدرعة يتم إنتاجها محليا مثل مدرعات "فهد".

ويستخدم الجيش المصري 1400 مدرعة طراز فهد، وفقا لموقع "ميلتري فاكتوري"، الذي لفت إلى أن تاريخ إنتاجها يرجع إلى عام 1986.

وإضافة إلى المدرعة فهد تستورد مصر مدرعات أمريكية وروسية مثل مركبات "بي إم بي ثري".



