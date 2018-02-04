"كيه - 21"... مدرعة برمائية بنصف تكلفة "برادلي" الأمريكية (فيديو وصور)

ولفت الموقع إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في تدريع مركبة قتال "كيه — 21" مزالت سرية، لكنه من المعتد أنها تستخدم عدة طبقات معدنية يتخللها ألياف زجاجية، وسيراميك وسبائك من الألمونيوم.

ويمكن أن تقاوم قذائف عيار 30 مم إذا استهدافت مقدمتها، بينما يمكن لكل جوانب المدرعة أن تقاوم طلقات مدافع رشاشة خارقة للدروع عيار 14.5 مم، وتتسلح المدرعة بمدفع رشاش عيار 40 مم، ومدفع عيار 7.62 مم، إضافة إلى قاذفي صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وتستخدم مدرعة كوريا الجنوبية نظام تحكم نيراني متقدم يمكنها من ضرب أهدافها بدقة على غرار دبابات القتال الرئيسية.

وتعد "كيه — 21" واحدة من أخف مركبات القتال المدرعة، لاعتماد تصميمها على استخدام أخف المواد في التدريع، كما يمكنها أن تقوم بمهام برمائية وتعد هي ومدرعة "بي إم بي — 3" الروسية من أفضل المدرعات البرمائية.

ويتكون طاقم المدرعة الكورية الجنوبية من ثلاثة أفراد، ويصل طولها إلى 6.9 مترا، وعرضها 3.4 مترا، وارتفاعها 2.6 مترا، وفقا لموقع "ميلتري فاكتوري".

Just Pinned to YouTube: K300 KNIFV (K21): Korea's Great Effort In Dealing With Opponents https://t.co/3pRlZZfGmZ pic.twitter.com/LKczn72ew8 — Issac (@mainiac1820) ٢٦ أغسطس، ٢٠١٧

ووزن المدرعة بكامل تجهيزات القتال يصل إلى 28 طنا، وهي مجهزة بوسائل حماية من الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعات النووية، وتصل سرعة المدرعة "كيه — 21" إلى 70 كم في الساعة.