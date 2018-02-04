مدرعة سويدية تشبه الدبابات الخفيفية (فيديو وصور)

أورد موقع "ميلتري توداي" مواصفات مركبة "سي في — 90"، ناقلة جند مدرعة، أنتجتها السويد عام 1993، يمكنها نقل 8 جنود إضافة إلى طاقمها المكون من 3 أفراد، أثناء الحرب البرية.

ويضم تسليح المدرعة التي يستخدمها الجيش السويدي مدفع رشاش عيار 40 مم، ومدفع آخر عيار 7.62 مم، وطولها 6.47 مترا، وعرضها 3.1 مترا، وارتفاعها 2.5 مترا، بينما يصل وزنها إلى 22.4 طنا،

https://t.co/oUmAJHvjoW — OFF ROAD CV90 Military vehicle for Infantry great idea for US Military —

The Combat Vehicle 90 (CV90; Sw. Stridsfordon 90, Strf90) is a family of Swedish tracked combat vehicles designed by FMV, Hägglunds… pic.twitter.com/EosGGqsIjh — Warfare Web (@warfarenews) ١ فبراير، ٢٠١٨

وأقصى سرعة يمكن أن تصل إليها مدرعة "سي في — 90" هي 70 كم في الساعة على اليابسة، بينما لا تتجاوز سرعتها أثناء عبور الموانع المائية خمسة كيلومترات في الساعة.

وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه المدرعة السويدية قبل إعادة تزودها بالوقود هو 300 كم، ويوجد عدة نسخ من المركبة السويدية، بعضها يستخدم كمركبات قيادة وسيطرة، وبعضها يحمل صواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى استخدامها في مهام الاستطلاع، خاصة في العمليات التي تعتمد فيها القوات على استخدام المركبات البرمائية.