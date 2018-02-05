الجيش السوري يستخدم في المعارك "بي تي إر-82أ" بحماية راديوإلكترونية (فيديو)

استخدمت وحدات الجيش السوري المشاركة في مكافحة الجماعات الإرهابية في محافظة حماة كمية كبيرة من المركبات المدرعة المختلفة والمدفعية الذاتية الحركة، ونُشر فيديو للعمليات القتالية هناك على شبكة الإنترنت.

ومن بين الدبابات "تي-72"، "ساو 2 إس1"، والمركبة المدرعة "بي تي إر-82أ" المزودة بمنظومة التشويش "إربي-377أوفي أم 2" لمثبتة في مؤخرة المركبة. تم تصميم هذه المنظومة لتدمير قنوات الاتصال في الألغام الأرضية. وتستخدم هذه المعدات في سوريا على نطاق واسع من قبل القوات الروسية، والآن، على ما يبدو، ظهرت هذه الوسائل لدى الجيش السوري.

واستخدم الجيش السوري "بي تي إر-82أ" لأول مرة في أواخر أغسطس/ آب عام 2015. وقبل ذلك، لم يكن لدى القوات البرية السورية من المركبات المدرعة إلا عددا قليلا من "بي تي إر-80". وقد تم الاستغناء عن النظامين القديمين من طراز "بي تي إر-60 بي بي" و"أوت-64" قبل الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي.

ووفقا للبيانات السورية، أثبتت المركبة المدرعة، نفسها جيدا في القتال.

ويساعد محرك ديزل سعة 300 حصان المركبة المدرعة التي تزن أكثر من 15 طنا في زيادة سرعتها 80 كم / ساعة على الطريق السريع. وتتسع المركبة المدرعة لـ 10 مقاتلين.