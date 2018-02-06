على الرغم من صغر حجمه يتصدر "ماليوتكا" الصواريخ المقاتلة

دخل الصاروخ المدعو "الصغير" الخدمة في القرن الماضي، لكنه يظل في الخدمة في جيوش العالم العديدة.

وصُنع صاروخ "ماليوتكا" (الصغير) في روسيا للاستخدام في مكافحة الدبابات المعادية.

Russian Defense Ministry صاروخ "الصغير" يحقق نجاحا كبيرا في سوريا

وسرعان ما دخل صاروخ "الصغير" الخدمة في جيوش دول العالم الأخرى. ويمكن مشاهدة هذه الصواريخ الآن في بلدان أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا وأوروبا.

ويعد الجيش الصيني أكبر مشغّل لصواريخ "ماليوتكا" في آسيا. وفي أوروبا تستخدمها الدول الأعضاء حلف وارسو سابقا التي انتسبت إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.

ويقارب عدد الدول التي تمتلك صواريخ "ماليوتكا" 50 دولة. ويسجل هذا الصاروخ بذلك رقماً قياسياً عالمياً بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كما يعد صاروخ "ماليوتكا" من الصواريخ الأكثر استخداما في القتال في العالم. وقد تم تدمير مئات الدبابات بصواريخ "ماليوتكا".

ويُرصد استخدام صواريخ "ماليوتكا" الآن في سوريا واليمن

ويبلغ طول صاروخ "ماليوتكا" 86 سنتيمترا فقط بينما يبلغ وزنه 10.9 كيلوغرام.

وبإمكان القذيفة الصاروخية الصغيرة هذه إصابة الأهداف التي تبعد 3000 متر. ويقطع صاروخ "ماليوتكا" هذه المسافة خلال 26 ثانية.

وتبلغ سرعة صاروخ "ماليوتكا" 120 مترا في الثانية

ويستطيع صاروخ "ماليوتكا" اختراق درع تبلغ سماكته 200 ملم.

ويمكن أن ينطلق صاروخ أو صاروخان في الدقيقة من منصة إطلاق صواريخ "ماليوتكا".