سياسي يتحدث عن بطولات الجيش الروسي في سوريا

حصل طيار المقاتلة الروسية "سو-25" التي أسقطت في إدلب، رومان فيليبوف، على لقب بطل روسيا.

وعلق المحلل العسكري أوليغ غلازونوف على هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الجنود الروس يقاتلون ويموتون مثل الأبطال الحقيقيين، ومخلصين للواجب العسكري واليمين.

© Sputnik. Ada Bagian الدفاع الروسية توجه طلبا لتركيا بتقديم المساعدة في استعادة حطام طائرتها في إدلب

وقال غلازونوف على أثير راديو "سبوتنيك": "الروس لا يستسلمون للأسر — لقد أثبت ذلك جنودنا وضباطنا. وهذه ليست المرة الأولى التي يفجر فيها أبطالنا أنفسهم بالقنابل اليدوية، وليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمهمات قتالية، ويعرضون أنفسهم للخطر".

كما أشار إلى أن الجنود الروس في سوريا أثبتوا أنهم من بين الأفضل في العالم.

وأرسلت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، طلبا إلى تركيا للإسهام في الحصول على حطام الطائرة الروسية "سوخوي-25" التي أسقطت في إدلب السورية، يوم 3 شباط/فبراير الجاري.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أكدت، مساء يوم السبت الماضي، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع "سوخوي-25 " في محافظة إدلب السورية.

وكان الطيار وهو نائب قائد سرب فوج الطيران الهجومي بالمنطقة العسكرية الشرقية، الرائد رومان فيليبوف — هبط بمظلته، لكنه قتل في معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، حيث فجر نفسه بقنبلة يدوية.