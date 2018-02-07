مدفع للجيش السوري يكسر شكيمة المجموعة المسلحة

حاول الإرهابيون إعطاب آلية للمدفعية تابعة للجيش العربي السوري في ريف دمشق.

وتعرضت الآلية التي تحمل المدفع المعروف باسم "شيلكا" إلى قصف بالقذائف الصاروخية المخصصة لتدمير الآليات المدرعة.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy سوريا تشهد استخدام قنبلة مجنزرة

وأصابت إحدى القذائف برج آلية "شيلكا"، مُحدثة انفجاراً، لكن الانفجار لم يدمر المدفع حسبما أظهر الفيديو.

ذلك أن الآلية التي حاولت المجموعة المسلحة تدميرها تم تحصينها بتركيب الحُجُب الواقية المضادة للقذائف المتفجرة عليها لتزداد صلابة في وجه القذائف المضادة وتغدو محصنة جدا كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وصمم مدفع "شيلكا" لمكافحة الطائرات المعادية، لكنه يُستخدم في سوريا لتوفير الدعم الناري للقوات البرية.

ويستطيع مدفع "شيلكا" إطلاق 1000 طلقة في الدقيقة من كل مأسورة من مواسيره.