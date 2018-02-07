القوات البحرية الروسية تحصل على مروحية محدثة بحلول 2020

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية من القوات البحرية إيغور ديغالو عن حصول طيران القوات البحرية الروسية على نحو 50 مروحية مضادة للغواصات محدثة من طراز "كا-27" بحلول عام 2020.

وأشار قائد الطيران البحري الروسي إيغور كوجين إلى تحديث جميع المروحيات من طراز "كا-27" في القريب العاجل.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "لقد تلقى الطيران البحري 20 مروحية محدثة من طراز "كا-27إم". ومن المخطط الحصول على 30 مروحية أخرى من هذا الطراز بحلول عام 2020". ووفقا لأقواله، فإن المروحيات المحدثة ستزيد من القدرة على البحث عن الغواصات. وأكد على أن هذه المروحيات أثبتت جدارتها وكفاءتها العالية في تنفيذ مهام البحث عن الغواصات واكتشافها.

وقد تم تزويد المروحيات بنظام بحث جديد، يسمح باستخدام أدوات البحث الجديدة وتدمير الغواصات، بالإضافة إلى الرادارات الجديدة لتحسين أداء المروحيات. كما جهزت المروحيات الجديدة بنظام جديد لنقل المعلومات إلى مواقع القيادة البرية والسفن، بالإضافة إلى تحسين الاتصالات مع المروحيات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن المروحيات المتعددة الأغراض من طراز "كا-27" تشكل اليوم أساس الطيران التابع للقوات البحرية الروسية. وتنفذ "كا-27" عمليات الاستطلاع الجوي في البحر وحماية مجموعات السفن من الغواصات والبحث والكشف وتتبع وتدمير الغواصات والسفن، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ أطقم الطائرات والسفن والقوارب وعمليات النقل.