صحيفة: الهند وباكستان على حافة الحرب

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء 7 فبراير / شباط، إلى قول فاروق عبد الله، كبير وزراء جامو وكشمير السابق، إن الهند وباكستان في وضع يشبه الحرب، مشيرا إلى أن كلا البلدين مسؤول عن التصعيد، الذي يمكن أن يكون مدمرا، لأن كلا الجانبان يفكر في استخدام القوة العسكرية بينما يكون الحوار هو السبيل الوحيد للحل.
وتزايدت حدة التوترات بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب النزاعات الحدودية، خاصة بعدما قتلت القوات الباكستانية أربعة جنود هنود في منطقة جامو، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن 12 شخصا آخرين قتلوا، الشهر الماضي، من الطرفين في تلك النزاعات.
India and Pakistan ‘are heading towards World War 3’ as border conflict intensifies https://t.co/YXLabKiLSV #India #Pakistan pic.twitter.com/PSK5j62Uk1— Daily Express (@Daily_Express) February 7, 2018
وتشهد المناطق الحدودية في جامو وكشمير خلافا بسبب تنازع السيادة عليها بين الهند وباكستان منذ عام 1947.
وتمتلك باكستان ما بين 130 إلى 140 قنبلة نووية، بينما تملك الهند عددا يتراوح بين 120 إلى 130 قنبلة نووية، بحسب موقع "فاس" الأمريكي، وتعد كلا الدولتان من الدول التي لا تعترف بامتلاك أسلحة نووية.
China, India, and Pakistan are all pursuing new ballistic missile, cruise missile, and sea-based nuclear delivery systems. In addition, Pakistan has lowered threshold for nuclear weapons use by developing tactical nuclear weapons capabilities to counter Indian threats. pic.twitter.com/E38hihC6HR— Rana Zulfiqar Hyder (@vvsoft) December 30, 2017
ويعد الجيشان الهندي والباكستاني ضمن أقوى جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة، إضافة إلى قوتهما النووية.
ووفقا لموقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، فإن الجيش الهندي يحتل المرتبة رقم 4 عالميا، بينما يأتي الجيش الباكستاني في المرتبة رقم 13 بين أقوى 133 جيشا في العالم.
Indian Army Chief however believes this is a "bluff", but then again he's a firm believer in the reincarnation theory; 1 billion dead Indians will miraculously get reincarnated right back but Pakistanis wouldn't. Let that thought sink in for a while. https://t.co/5pHw1M9dDR— Pakistan Defence (@defencedotpk) January 13, 2018
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