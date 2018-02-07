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13:56 07 فبراير/ شباط 2018
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    الهند وباكستان

    مقارنة بين الجيشين الهندي والباكستاني (صور)

    © AP Photo/ Prabhjot Gill, file
    رصد عسكري
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    يحتل الجيشان الهندي والباكستاني المرتبة الرابعة والثالثة عشرة على التوالي بين أقوى جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة، إضافة إلى ترسانتهما النووية.

    رجال الشرطة الباكستانية (في الزي الأسود) وأفراد قوات الأمن الحدودية الهندية (في الزي البني) في موقع حاجز واغاه بوردر بين الهند وباكستان، على بعد نحو 35 كم غرب أمريتسار ، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018/ Narinder Nanu
    صحيفة: الهند وباكستان على حافة الحرب
    أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي قدرات الجيشين الهندي والباكستاني، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في كليهما، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين.

    الجيش الهندي 

    يتجاوز عدد سكان الهند 1.2 مليار نسمة، بينهم 616 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، وتعداد جنوده 4.2 مليون جندي بينهم 2.8 مليون في قوات الاحتياط، وعدد من يصلون إلى سن الخدمة العسكرية سنويا 22.9 مليون جندي.

    وتتكون القوة الجوية للجيش الهندي من 2100 طائرة حربية، بينها 676 مقاتلة، و806 طائرة هجومية، وأكثر من 800 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب.

    ويوجد في الجيش الهندي 666 مروحية عسكرية بينها 16 مروحية هجومية.

    ويتملك الجيش الهندي 4400 دبابة و6700 مدرعة و290 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 7400 مدفع ميداني، إضافة إلى 292 راجمة صواريخ.

    ويضم الأسطول البحري الهندي 295 قطعة بحرية تضم 3 حاملات طائرات، و14 فرقاطة، و11 مدمرة، و23 كورفيت، و15 غواصة، إضافة إلى كاسحات الألغام وسفن الدورية.

    وتصل ميزانية دفاع الجيش الهندي إلى 51 مليار دولار أمريكي، وتتجاوز مساحتها 3.2 مليون كيلومترا مربعا.

    الجيش الباكستاني 

    عدد سكان باكستان 201 مليون نسمة، وتعداد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 637 ألف جندي، إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط.

    وعدد قواته الجوية 951 طائرة حربية بينها 301 مقاتلة، و394 طائرة هجومية، كما يمتلك 316 مروحية عسكرية.

    وعدد دبابات الجيش الباكستاني 2924 دبابة، وعدد مدرعاته 2828، إضافة إلى 465 مدفع ذاتي الحركة، و3278 مدفع ميداني، 134 راجمة صواريخ.

    ويتكون الأسطول الباكستاني من 197 سفينة حربية بينها ثمان غواصات، وعشر فرقاطات.

    وتصل ميزانية الدفاع الباكستانية إلى سبعة مليارات دولار أمريكي، ومساحة باكستان هي 796 كيلومترا مربعا.

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    أخبار الهند, أخبار باكستان, الحرب النووية, الجيش الهندي, الجيش الباكستاني, باكستان, الهند
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