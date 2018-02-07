تسجيل
13:56 07 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    الجيش الصيني

    صحيفة: الجيش الصيني يحشد قواته استعدادا لـ "حرب محتملة"

    © REUTERS/ Bobby Yip
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تحشد الصين قوات عسكرية ضخمة على حدود كوريا الشمالية، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، التي أشارت إلى أنها تستعد لاندلاع حرب محتملة.

    فرد من الجيش الشعبي الصيني الحر خلال التدريبات العسكرية في محافظة هيلونغجيانغ، الصين 26 مارس/ آذار 2016.
    © REUTERS/ China Stringer Network
    فيديو الجيش الصيني يحقق انتشارا واسعا على الإنترنت
    وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الصين تحشد قوات عسكرية ضخمة، مشيرة إلى أنها تستعد بهدوء لإمكانية اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية.

    وتسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية في زيادة التوترات بين بيونغ يانغ وواشنطن، التي تهدد باستخدام القوة العسكرية ضدها.

    وقالت الصحيفة: "يبدو أن الجيش الصيني يستعد لعبور الحدود مع كوريا الشمالية في حالة اندلاع الحرب"، مشيرة إلى أنها تشحد أنظمة دفاع جوي متقدمة تستطيع التصدي للطائرات الحربية الأمريكية والكورية الجنوبية.

    ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام كورية جنوبية، قولها إن الصين تستعد لخوض حرب في شبه الجزيرة الكورية بدعم قواتها الصاروخية المرابطة بالقرب من الحدود الكورية الشمالية.

    وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من "البنتاغون" بحث تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي.

    وأكد البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستحدد التفاصيل اللازمة لتنظيم هذه الفعالية غير المعهودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، التي أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل التخطيط للعرض العسكري منذ عدة أسابيع.


    انظر أيضا:

    فيديو الجيش الصيني يحقق انتشارا واسعا على الإنترنت
    الجيش الصيني يعرض أسرع "دبابة عائمة" في العالم (فيديو)
    5 أسلحة مرعبة يملكها الجيش الصيني (صور)
    مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني يعتبر تحديث الجيش إحدى أولويات خطة تنمية البلاد
    الجيش الصيني يبدأ مناورات واسعة النطاق هي الأولى منذ الإصلاح العسكري
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصين, أخبار أمريكا, أخبار كوريا الشمالية, الحرب الكورية, الجيش الصيني, أمريكا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات من فريق التشجيع في مباراة بطولة أوروبا 2017/2018 بين تسي إس كا موسكو وأناضول اسطنبول
    حسناوات فرق التشجيع الروسية
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك