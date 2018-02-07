صحيفة: الجيش الصيني يحشد قواته استعدادا لـ "حرب محتملة"

تحشد الصين قوات عسكرية ضخمة على حدود كوريا الشمالية، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، التي أشارت إلى أنها تستعد لاندلاع حرب محتملة.

© REUTERS/ China Stringer Network فيديو الجيش الصيني يحقق انتشارا واسعا على الإنترنت

وأضافت الصحيفة ، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الصين تحشد قوات عسكرية ضخمة، مشيرة إلى أنها تستعد بهدوء لإمكانية اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وتسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية في زيادة التوترات بين بيونغ يانغ وواشنطن، التي تهدد باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن الجيش الصيني يستعد لعبور الحدود مع كوريا الشمالية في حالة اندلاع الحرب"، مشيرة إلى أنها تشحد أنظمة دفاع جوي متقدمة تستطيع التصدي للطائرات الحربية الأمريكية والكورية الجنوبية.

CHINA WILL BE ON N. KOREA'S SIDE: The Chinese military has readied 300,000 troops that would cross the border into the North in the event of a war they have been armed with the newest surface-to-air missiles against South Korean and US aircraft.https://t.co/2qmJjbQx7a — kseniya (@KseniyaYvonne1) February 7, 2018

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام كورية جنوبية، قولها إن الصين تستعد لخوض حرب في شبه الجزيرة الكورية بدعم قواتها الصاروخية المرابطة بالقرب من الحدود الكورية الشمالية.

IT BEGINS: China Deploys 300,000 Troops Towards North Korea (Details) https://t.co/aVDsph8xl2 pic.twitter.com/TPA4yGN8DR — Chuck Woolery (@chuckwoolery) February 7, 2018

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من "البنتاغون" بحث تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي.

Pentagon officials say Trump has asked them to plan a massive parade that shows off US military strength and equipment. https://t.co/loZDNsaKWk — The Associated Press (@AP) February 7, 2018

وأكد البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستحدد التفاصيل اللازمة لتنظيم هذه الفعالية غير المعهودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، التي أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل التخطيط للعرض العسكري منذ عدة أسابيع.

US Independence Day this year will be completely different… President Donald Trump has demanded a military parade that will rival those of Russia, France & North Korea… It will be the first time in modern era in America. Trump, welcome to the Big Boys Club. pic.twitter.com/MDYpIw4DcF — Donald B Kipkorir (@DonaldBKipkorir) February 7, 2018



