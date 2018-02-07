مروحية "مي-171إي2" تجتاز اختبار الطيران

أعلنت شركة "مروحيات روسيا"، اليوم الأربعاء، عن اجتياز مروحية "مي-171إي2"، المزودة بمحركات جديدة، اختبارات الطيران.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مروحية "مي-171أ2" تجتاز اختبار درجة الحرارة 60 تحت الصفر

وجاء في بيان شركة "مروحيات روسيا" أن اختبار المروحية متعددة الأغراض من طراز "مي-171إي2" انتهى بنجاح.

وقال مدير الشركة أندريه بوغينسكي: "أخذنا بعين الاعتبار ميزات استخدام المروحيات في البلدان الجبلية، مثل الصين وباكستان وإيران، بالإضافة إلى دول أمريكا اللاتينية، عند صنع الجهاز الجديد. وتمتلك المحركات الجديدة ونظام الناقل في مروحية "مي-171إي2" إمكانيات موسعة لاستخدام المروحية على علو مرتفع في درجات حرارة مرتفعة، لذلك فأنا على ثقة بأن المروحية ستلاقي إقبالا كبيرا في ظروف المرتفعات والمناخ الحار".

وتتميز "مي-171إي2" الجديدة بمحطة توليد الكهرباء ونظام الناقل. وتم تزويدها بمحركات " VC-2500PS-03" عالية الطاقة، المجهز بنظام تحكم رقمي. كما تم تحديث هيكل المروحية.

وسيتم استخدام الرموز السابقة "مي-171اي" لتصدير المروحية الجديدة.