سوريا: صاروخ فاكتوريا يحول دبابة "إم60" إلى رماد

أفادت معلومات صحفية بتدمير دبابة أخرى للجيش التركي الذي ينفذ عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين على الحدود السورية الشمالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن قذيفة صاروخية أطلقها مقاتل كردي أصابت دبابة تركية يُعتقد أنها نسخة معدلة من دبابة "إم60"، دبابة قتال رئيسية صممت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونتج عن الإصابة اشتعال النار في ذخيرة الدبابة.

ورجح خبراء عسكريون أن تكون دبابة "إم60 باتون" أصابها صاروخ سوفيتي الصنع يدعى "فاكتوريا" أو صاروخ "كونكورس".

ويسجل الخبراء باستغراب تمادي جنود الدبابات الأتراك في ارتكاب الأخطاء التي تشي بافتقارهم إلى المهارات اللازمة لإجادة استخدام دباباتهم حسبما أشار موقع "فيستنيك".