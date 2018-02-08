طائرات متطورة تعود إلى ميادين القتال في سوريا

أفادت معلومات صحفية بعودة طائرات متطورة من طراز "سو-30" و"سو-35" إلى الخدمة في القوات الجوية الروسية التي توفر الدعم الجوي للجيش العربي السوري خلال محاربة الإرهاب.

واستعان الطيران الروسي في سوريا بطائرات "سو-25" في الغالب لقصف مواقع الإرهابيين، لكنه بدأ أخيرا يتحول للاستعانة بالطائرات المتطورة "سو-30" و"سو-35" كما ذكر موقع "نيوإنفورم".

وبدأ التحول بعدما وقع حادث سقوط طائرة من طراز "سو-25" في منطقة إدلب في الثالث من فبراير/شباط.

يشار إلى أن طائرات "سو-30" و"سو-35" بإمكانها مهاجمة الأهداف المطلوب تدميرها من مواقع لا تطالها مضادات الطيران.

وكانت غالبية الطائرات الروسية التي اشتركت في حرب سوريا ضد الإرهاب قد عادت إلى الوطن.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن نائب لوزير دفاع روسيا أن تجربة القتال في سوريا أكدت كفاءة طائرات "سو35".

وقال يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي، للصحفيين إنه "لا يرى اليوم في الجو ندا لها" (مقاتلة سو-35).