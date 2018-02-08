تفاصيل صفقة الصواريخ الأمريكية التي تحصل عليها فنلندا

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع صواريخ بحرية إلى فنلندا بقيمة 730 مليون دولار، وفقا لمجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

© AP Photo/ Dimitri Messinis بعد صاروخ كوريا...إجراء عسكري أمريكي بـ230 طائرة خلال ساعات

ذكرت المجلة ، في تقرير لها، الاثنين الماضي 5 فبراير / شباط، أن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت، لأول مرة، ببيع صواريخ للبحرية الفنلندية، لأول مرة.

ورغم أن فنلندا ليست عضوا في حلف "الناتو"، إلا أنها تسعى إلى توطيد علاقاتها بالدول الغربية والتعاون مع تحالفات عسكرية، وفقا للمجلة.

ولفتت المجلة إلى أن الموافقة على حزمة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى فنلندا ليست نهائية، مشيرة إلى أنه مازال بإمكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ الاعتراض عليها.

This is the real #Russian threat, not Trump. https://t.co/1bk9wfkBSt — Jill and Jim (@priz55) ٧ فبراير، ٢٠١٨

وأضافت: "بعد اعتمادها بشكل نهائي ستبدأ المفاوضات بين الأمريكيين والفنلنديين لتحديد أنواع المعدات العسكرية وأسعارها النهائية".

Finland seeks $730 million in naval weapons from US https://t.co/60va1fxwnI pic.twitter.com/kTOmvDO4C0 — Defense News (@defense_news) ٦ فبراير، ٢٠١٨

وتشمل حزمة الأسلحة الأمريكية إلى فنلندا صواريخ بحرية منها صاروخ "سي سبارو" المضاد للطائرات، وصواريخ بحرية أخرى، إضافة إلى معدات التشغيل والصيانة، التي قد يصل سعرها إلى 112 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم تجهيز الفرقاطات الفلندية الجديدة بتلك الصواريخ عام 2020 ضمن القوات البحرية الفنلندية.

وتشمل الصفقة صواريخ "هاربون" البحرية بنسخ مختلفة لتسليح الفرقاطات والسفن وبطاريات الصواريخ الساحلية.