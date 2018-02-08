الصين تطور تكنولوجيا جديدة لإخفاء غواصاتها النووية

نجحت الصين في تطوير نظام دفع لغواصاتها يجعلها أكثر هدوءا أثناء حركتها في أعماق المحيطات، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست".

© AFP 2018/ POOL / Guang Niu غواصات الصين تتسلل إلى العالم ببطء (فيديو)

ذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الصين نجحت في تطوير تكنولوجيا جديدة تجعل غواصاتها تتمتع بقدرات شبحية في أعماق البحار، مشيرة إلى أنها ستجعل الغواصات النووية الصينية أكثر هدوءا من الجيل الحالي من الغواصات الأمريكية.

ولفتت المجلة إلى أن "بصمة الصوت" الخاصة بالغواصة هي الأشياء التي تقود لاكتشافها بواسطة أجهزة "السونار" للغواصات المعادية، مشيرة إلى أن تطوير نظام دفع أقل صوتا يجعل اكتشاف الغواصة أكثر صعوبة.

ونوهت المجلة إلى أن الجيل التالي من الغواصات النووية الصينية سيتم تجهيزه بتلك التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل أيضا على تطوير تكنولوجيا مشابهة.