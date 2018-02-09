اعتراض 20 طائرة استطلاع على الحدود الروسية خلال أسبوع

ووفقا للرسوم البيانية التي نشرتها الصحيفة، فقد تم تسجيل تحليق 20 طائرة استطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع. وشوهدت 10 طائرات في الاتجاه الغربي الاستراتيحي و6 طائرات على الحدود الجنوبية الغربية و4 طائرات باتجاه القطب الشمالي.

وأفادت الأنباء أنه لم يحدث انتهاك للمجال الجوي الروسي.

وذكرت التقارير، يوم 2 شباط/فبراير، أن الطيران الجوي الروسي نفذ 6 طلعات جوية خلال الأسبوع الماضي من أجل اعتراض طائرات على الحدود.