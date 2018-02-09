سفير روسيا: احتمال التوقيع على عقد توريد "إس-400" إلى الهند قريبا

أعلن سفير روسيا لدى الهند، نيكولاي كوزنيتسوف، اليوم الجمعة، أن عملية التفاوض بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "إس- 400 تريومف" إلى الهند دخلت "المرحلة النهائية الأخيرة"، والتوقيع على العقد قد يحدث قريبا.

نيودلهي- سبوتنيك . وقال كوداشيف في مقابلة لـ"سبوتنيك": "يمكنني أن أسركم بأخبار جيدة. بقدر ما أعلم، عملية التفاوض في مرحلتها النهائية، وهذه المعلومات وصلتني من وزارة الدفاع، قد يكون التوقيع قريبا".

ونوه السفير إلى أنه لا شيء يثير الدهشة في أن المفاوضات تجري منذ بعض الوقت، لأن المسألة — صعبة للغاية.

وأوضح متابعا: "صعوبة المسألة تعود إلى ضرورة إنشاء نظام الدرع الصاروخي في الهند، ما سيكون عاملا حاسما في حل قضايا أمن الجو والفضاء في البلاد لعقود،

وهو خيار استراتيجي، لذلك اتباع نهج متوازن ومسؤول من قبل الطرفين — سواء روسيا أو الهند، في الواقع، لا يثير دهشتي".

يشار إلى منظومات الدفاع الجوي اس-400 "تريومف" أو "نشوة انتصار" هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد،

ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.