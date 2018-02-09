جنود سوريون يجدون بيتا لهم

يضطر استمرار القتال ضد المجموعات المسلحة الإرهابية جنود الجيش العربي السوري إلى البقاء في آلياتهم القتالية ليل نهار.

وأظهرت صورة التُقطت في أحد ميادين القتال بسوريا لحظة نوم أحد جنود الدبابات والذي يظهر في الصورة راقدا على جنزير الدبابة في مشهد يشي بأن الدبابة صارت بيتاً له.

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وتظهر في الصورة دبابة غير عادية من طراز "تي-55". وتشير كل الدلائل إلى أنها خضعت في ثمانينات أو تسعينات القرن الماضي لعملية تحديثية تطويرية أشرف عليها خبراء كوريا الشمالية، حيث يظهر فوق مدفعها معين المدى الذي تكشف خصوصيته المتميزة أنه صُنع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

كما تتميز هذه الدبابة بوجود خراطيش قذائف عيار 100 ملم حول برجها. ويُفترض أن هذه الخراطيش تشكل حماية إضافية للدبابة ضد المقذوفات المتفجرة.

وقد أفقدت العمليات القتالية ضد المسلحين والإرهابيين الأجانب الجيش العربي السوري الكثير من دباباته من طراز "تي-55"، لكنها تبقى أكثر دبابات الجيش السوري استخداما، ويستعين الجيش السوري بها في جبهات القتال كافة كما أشارت إلى ذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا".