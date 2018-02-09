شاهد... قوة الجيش الروسي وأسلحته

سبوتنيك. يمكن رؤية هذا بالعين المجردة. ففي كل عام، يحصل الجيش الروسي على المئات من المعدات العسكرية الحديثة.

ونسبة المعدات الحديثة حتى الآن، في القوات المسلحة 64٪، ويعتقد أنه بحلول عام 2021 سيرتفع هذا الرقم إلى 75٪.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017 أن حصة الأسلحة الحديثة في الجيش والقوات البحرية ارتفعت بمقدار 44 نقطة مئوية منذ عام 2012، لتصل إلى 60 في المئة.

وقال بوتين حينها في ختام اجتماع هيئة القيادة العليا في وزارة الدفاع الروسية: "في عام 2012، كانت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة للقوات 16 في المئة، والآن في نهاية عام 2017 — نحو 60 في المئة، وبحلول عام 2021 يجب أن تنمو الحصة إلى 70 في المئة".

وأكد الرئيس الروسي، أن عمليات الاختبار واسعة النطاق أكدت الاستعدادات العسكرية للجيش الروسي.

وقد نشر على "يوتيوب" فيديو يظهر كل قوة الجيش الروسي وأسلحته.